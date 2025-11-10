Algonquin Power Utilities: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Algonquin Power Utilities veröffentlichte am 07.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 0,06 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Algonquin Power Utilities -2,330 CAD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,30 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 802,6 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 784,5 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at