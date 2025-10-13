Morgan Stanley Aktie

WKN: 885836 / ISIN: US6174464486

13.10.2025

Alibaba-Aktie gibt in Hongkong nach - Analysten setzen weiter auf Stärke in Cloud und Künstlicher Intelligenz

Alibaba-Aktie gibt in Hongkong nach - Analysten setzen weiter auf Stärke in Cloud und Künstlicher Intelligenz

Alibaba investiert massiv in Cloud- und KI-Technologien, um langfristig zu wachsen. Trotz kurzfristiger Verluste sehen Analysten von Jefferies und Morgan Stanley deutliche Chancen für Anleger.

• Alibaba setzt verstärkt auf KI und Cloud als Wachstumsmotor
• Jefferies-Analyst nennt Aktie "Top Pick für 2026"
• Aktuelles Kursplus von rund 93 Prozent seit Jahresbeginn

Alibaba investiert in Zukunftsfelder

Alibaba treibt seine strategische Neuausrichtung konsequent voran. Der Konzern investiert stark in Cloud-Infrastruktur und Künstliche Intelligenz, um das künftige Wachstum abzusichern. Die Cloud-Sparte zählt dabei zu den wichtigsten Geschäftsfeldern des Unternehmens. Laut aktuellen Einschätzungen wächst Alibaba Cloud dank steigender Nachfrage nach GPU-Chips, KI-Training und individuellen Datenmodellen überdurchschnittlich stark.

Neben dem Cloud-Geschäft baut Alibaba auch sein digitales Ökosystem aus. Dazu zählen KI-gestützte Anwendungen wie Amap, DingTalk und Quark. Diese sollen die Nutzerbindung erhöhen und das Angebot über den klassischen Onlinehandel hinaus erweitern. Zudem verstärkt Alibaba seine internationalen Aktivitäten: Eine neue Partnerschaft mit der NBA soll die digitale Fan-Interaktion in China ausbauen und die Markenreichweite vergrößern.

Analysten bleiben überzeugt - Bewertungen bestätigen Trend

Jefferies und Morgan Stanley halten Alibaba für eines der spannendsten Wachstumsunternehmen im asiatischen Technologiesektor. Beide Institute verweisen auf die starke Position des Konzerns im Cloud- und KI-Geschäft sowie auf die langfristig tragfähige Strategie.

Auch die Marktstimmung fällt entsprechend positiv aus: Laut TipRanks liegen derzeit neun Analystenbewertungen vor - alle mit "Kaufen"-Einstufung. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 210,79 Hongkong-Dollar und signalisiert somit ein klares Aufwärtspotenzial. Denn im Montagshandel in Hongkong verlor die Alibaba-Aktie 1,69 Prozent auf 162,60 HKD. Für die ADR-Papiere von Alibaba geht es im NYSE-Handel hingegen zeitweise um 5,36 Prozent aufwärts auf 167,54 US-Dollar.

Langfristige Ausrichtung durch Investitionen

Während die hohen Investitionen kurzfristig auf die Profitabilität drücken könnten, gelten sie langfristig als entscheidend für den Ausbau von Marktanteilen und technologischer Führungsposition. Analysten sehen Alibaba daher als gut positioniert, um von der steigenden globalen Nachfrage nach Cloud- und KI-Lösungen zu profitieren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alibaba-Aktie steigt weiter: JPMorgan sieht noch massives Kurs-Potenzial

Bildquelle: ChinaFotoPress/ChinaFotoPress via Getty Images

16.07.24 Morgan Stanley Neutral UBS AG
