Alibaba-Aktie springt trotz enttäuschender Quartalszahlen nach oben

• Alibaba verfehlt Umsatz- und Gewinnerwartungen deutlich• Aktienrückkäufe erhöht• Anleger vom chinesischen Festland sollen angelockt werden

In den drei Monaten bis Juni 2024 verbuchte Alibaba einen Umsatz in Höhe von 243,24 Milliarden Yuan. Gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal bedeutet dies zwar ein Wachstum um vier Prozent, doch laut "ntv" hatten sich Analysten mit 246,36 Milliarden Yuan deutlich mehr erhofft.

Auch ergebnisseitig wurden die Markterwartungen enttäuscht. So fiel der Nettogewinn im Vergleich zum Vorjahresquartal um 29 Prozent auf 24,27 Milliarden Yuan. Analysten hätten laut einer Factset-Umfrage aber durchschnittlich nur mit einem Rückgang auf 28,18 Milliarden Yuan gerechnet. Wie Alibaba erläuterte, ist der Gewinneinbruch in erster Linie auf einen Rückgang der Einnahmen aus dem operativen Geschäft sowie einen Anstieg der Wertminderung bei den eigenen Investitionen zurückzuführen.

Management verbreitet Optimismus

"Unsere Ergebnisse in diesem Quartal zeigen, dass unsere Strategie aufgeht. Unser Fokus auf die Verbesserung des Nutzererlebnisses durch das Angebot von Qualitätsprodukten zu attraktiven Preisen mit hervorragendem Service führte zu einer Stabilisierung des Marktanteils von Taobao und Tmall Group, während wir das Geschäft wieder auf den Wachstumspfad zurückbrachten. Das Cloud-Geschäft verzeichnete eine positive Umsatzdynamik, angetrieben von Public Cloud und KI-bezogenen Produkten, da wir weiterhin investieren, um unsere Marktführerschaft zu behaupten", gab sich Alibaba-CEO Eddie Wu optimistisch.

"In diesem Quartal haben wir weiter in das Wachstum unserer Kerngeschäfte investiert und gleichzeitig die Verluste in anderen Geschäftsbereichen durch operative Effizienz reduziert. Wir haben die Integrität unserer Margen beibehalten und ein konsistentes bereinigtes EBITA erzielt. Darüber hinaus haben wir unseren Aktionären einen bedeutenden Wert zurückgegeben, und zwar in einem höheren Tempo als in den vergangenen Quartalen, da wir Aktienrückkäufe in Höhe von 5,8 Milliarden US-Dollar getätigt haben, einschließlich eines gleichzeitigen Rückkaufs von Aktien im Zusammenhang mit unserem Angebot von Wandelanleihen. Diese Transaktion unterstreicht unser Vertrauen in unsere Geschäftsaussichten", kommentierte Toby Xu, Chief Financial Officer der Alibaba Group, die Quartalszahlen.

So reagiert die Alibaba-Aktie

Trotz der enttäuschenden Quartalszahlen stieg die Alibaba-Aktie in Hongkong letztlich um 4,84 Prozent auf 80,10 HK-Dollar. An der NYSE geht es um 5,24 Prozent auf 83,71 Dollar aufwärts. Kurstreiber sind dabei laut "Dow Jones Newswires" Spekulationen, dass der Online-Riese sein Listing in Hongkong aufwerten will, um auch Käufe durch Anleger vom chinesischen Festland zu ermöglichen.

