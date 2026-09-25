Uber Aktie

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WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007

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25.09.2026 22:25:48

Alibaba Group vs. Uber Technologies: Examining Quarterly Revenue Trends

Alibaba Group Holding (NYSE:BABA) primarily earns revenue by operating extensive online e-commerce retail distribution networks, providing comprehensive cloud computing technology capabilities, facilitating complex international logistics solutions, and managing digital media entertainment services for global enterprises and consumers.

It recently completed a $10.2 billion ordinary share placement intended to fund advanced computing infrastructure, while concurrently navigating newly filed securities fraud class action lawsuits concerning specific government regulatory designations during the period.

Uber Technologies (NYSE:UBER) primarily generates revenue by operating an expansive global digital application ecosystem that directly connects smartphone consumers worldwide with a diverse variety of independent transportation, ride-hailing, and local retail delivery service providers.

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