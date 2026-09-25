Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
|
25.09.2026 22:25:48
Alibaba Group vs. Uber Technologies: Examining Quarterly Revenue Trends
Alibaba Group Holding (NYSE:BABA) primarily earns revenue by operating extensive online e-commerce retail distribution networks, providing comprehensive cloud computing technology capabilities, facilitating complex international logistics solutions, and managing digital media entertainment services for global enterprises and consumers.
It recently completed a $10.2 billion ordinary share placement intended to fund advanced computing infrastructure, while concurrently navigating newly filed securities fraud class action lawsuits concerning specific government regulatory designations during the period.
Uber Technologies (NYSE:UBER) primarily generates revenue by operating an expansive global digital application ecosystem that directly connects smartphone consumers worldwide with a diverse variety of independent transportation, ride-hailing, and local retail delivery service providers.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Uber
Analysen zu Uber Technologies Inc Cert Deposito Arg Repr 0.5 Sh
Aktien in diesem Artikel
|Alibaba
|96,10
|-1,23%
|Uber
|61,00
|0,25%
|Uber Technologies Inc Cert Deposito Arg Repr 0.5 Sh
|56 050,00
|0,58%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit freundlichem Wochenausklang -- ATX fährt letztlich Gewinne ein -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Aktienmärkte in Fernost fanden keine einheitliche Richtung.