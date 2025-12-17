Alibaba Aktie

WKN DE: A117ME / ISIN: US01609W1027

17.12.2025 02:05:00

Alibaba in 2025: Three Shifts That Investors Should Know Before Entering 2026

2025 marked an inflection year for Alibaba Group (NYSE: BABA). After several years defined by regulatory pressure, slowing growth, and investor skepticism, the company didn't suddenly return to its former dominance. But it did change direction in ways that matter for long-term investors.Instead of chasing short-term optics, Alibaba clarified its priorities. It leaned into cloud and artificial intelligence, stabilized its core e-commerce business, and began repositioning itself from a pure commerce giant into a broader technology and AI platform.Three shifts stand out.
