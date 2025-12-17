Alibaba Aktie
WKN DE: A117ME / ISIN: US01609W1027
|
17.12.2025 02:05:00
Alibaba in 2025: Three Shifts That Investors Should Know Before Entering 2026
2025 marked an inflection year for Alibaba Group (NYSE: BABA). After several years defined by regulatory pressure, slowing growth, and investor skepticism, the company didn't suddenly return to its former dominance. But it did change direction in ways that matter for long-term investors.Instead of chasing short-term optics, Alibaba clarified its priorities. It leaned into cloud and artificial intelligence, stabilized its core e-commerce business, and began repositioning itself from a pure commerce giant into a broader technology and AI platform.Three shifts stand out.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
