Nach US-Genehmigung 10.12.2025 15:55:00

Alibaba-Aktie im Aufwind: Interesse an NVIDIA-H200-Chips beflügelt chinesische Techriesen

Alibaba-Aktie im Aufwind: Interesse an NVIDIA-H200-Chips beflügelt chinesische Techriesen

Chinesische Technologieunternehmen wie ByteDance und Alibaba haben offenbar NVIDIA wegen des Kaufs des leistungsstarken KI-Chips H200 kontaktiert.

• ByteDance und Alibaba haben bei NVIDIA Kaufinteresse am H200 KI-Chip bekundet
• US-Präsident Donald Trump hat den Export des H200, NVIDIAs zweitstärkstem KI-Chip, nach China genehmigt
• So reagieren die Aktien von Alibaba und NVIDIA

Interesse trotz politischer Unwägbarkeiten

Führende chinesische Technologieunternehmen wie ByteDance und Alibaba signalisieren einem Reuters-Bericht zufolge Interesse am Kauf des leistungsstarken KI-Chips H200 von NVIDIA. Dies folgt auf eine Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, der den Export der H200-Chipsysteme der Hopper-Generation von NVIDIA nach China unter Auflagen erlauben will. Die chinesischen Unternehmen seien dem Vernehmen nach daran interessiert, große Bestellungen für den Chip aufzugeben, sobald die Genehmigung durch Peking vorliegt.

Der H200-Chip ist für das Training von KI-Modellen konzipiert und wird in seiner Leistung als deutlich überlegen gegenüber heimischen und den zuvor für China angepassten NVIDIA-Modellen angesehen. Der H200 ist laut Berichten fast sechsmal so leistungsfähig wie der H20, der bisher stärkste Chip, der legal in die Volksrepublik exportiert werden durfte.

Peking zögert mit Freigabe

Die Entscheidung der US-Regierung schafft eine komplexe Situation, da die chinesische Regierung bisher keine klare Antwort auf Trumps Ankündigung gegeben hat. Berichten zufolge haben chinesische Regulierungsbehörden Vertreter von Unternehmen wie Alibaba, ByteDance und Tencent Holdings versammelt, um deren Nachfrage nach dem H200 zu ermitteln so Reuters weiter. Die Unternehmen wurden wohl informiert, dass die Entscheidung Pekings bald mitgeteilt werde.

Chinesische Unternehmen sehen im H200 einen großen Nutzen, insbesondere da dessen Fähigkeiten im KI-Training die inländischen Äquivalente übertreffen, welche sich eher für Inferenzaufgaben eignen. Beobachter erwarten, dass chinesische Tech-Konzerne große Mengen des Chips kaufen werden, um im Bereich des KI-Trainings führend zu bleiben. Es wird jedoch erwartet, dass die Behörden die Kaufanfragen prüfen und die Unternehmen zur Angabe der Verwendungszwecke auffordern könnten.

Die politische Genehmigung des H200-Exports durch die USA ist an eine strenge Bedingung geknüpft: 25 Prozent des Umsatzes aus diesen Geschäften müssen an die amerikanische Regierung abgeführt werden. Die leistungsfähigsten, neuesten Modelle von NVIDIA, wie die Blackwell- und die kommende Rubin-Linie, bleiben weiterhin von den Exportbeschränkungen ausgenommen.

Aktien reagieren uneinheitlich

Die Aktien von Alibaba verzeichnen an der NASDAQ zeitweise einen Anstieg von 2,54 Prozent und notieren bei 160,10 US-Dollar. Im Gegensatz dazu zeigt die NVIDIA-Aktie an der NASDAQ eine negative Reaktion und gibt zeitweise 0,14 Prozent auf 184,71 US-Dollar nach.

Aktien in diesem Artikel

Alibaba 136,60 2,09% Alibaba
NVIDIA Corp. 158,98 0,26% NVIDIA Corp.
Tencent Holdings Ltd 66,01 -0,14% Tencent Holdings Ltd

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf Fed-Zinsentscheid: ATX und DAX leichter -- US-Börsen ohne grosse Ausschläge -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt stecken am Mittwoch Verluste ein. An den US-Börsen halten sich die Anleger zurück. In Fernost wiesen die wichtigsten Aktienmärkte zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

