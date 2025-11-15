Alibaba Aktie

Alibaba für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A117ME / ISIN: US01609W1027

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
15.11.2025 08:14:00

US-Regierung wirft Alibaba Unterstützung von Militäroperationen gegen die USA vor

Schon 2020 hat Donald Trump ein Verbot des Alibaba-Konzerns geprüft. Nun verdächtigt Washington das Unternehmen offenbar, Chinas Militär bei der Vorbereitung von Attacken auf die USA zu unterstützen. Peking spricht von »böswilliger PR«.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Alibabamehr Nachrichten