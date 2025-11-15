Alibaba Aktie
WKN DE: A117ME / ISIN: US01609W1027
|
15.11.2025 08:14:00
US-Regierung wirft Alibaba Unterstützung von Militäroperationen gegen die USA vor
Schon 2020 hat Donald Trump ein Verbot des Alibaba-Konzerns geprüft. Nun verdächtigt Washington das Unternehmen offenbar, Chinas Militär bei der Vorbereitung von Attacken auf die USA zu unterstützen. Peking spricht von »böswilliger PR«.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
