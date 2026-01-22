Alibaba Aktie
WKN DE: A117ME / ISIN: US01609W1027
22.01.2026 10:17:00
Alibaba plans IPO for AI chipmaking unit T-Head: sources
As a first step, Alibaba plans to restructure the unit as a business partly owned by employeesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Nachrichten zu Alibaba
20.01.26
|TikTok owner ByteDance targets Alibaba with AI-led cloud drive (Financial Times)
14.01.26
|Alibaba-Aktie setzt Kursanstieg fort: Staatlicher KI-Plan beflügelt (finanzen.at)
12.01.26
|Alibaba-, Meituan- und JD.com-Aktie stark: China sagt übersteigertem Wettbewerb den Kampf an (finanzen.at)
10.12.25
|Alibaba-Aktie im Aufwind: Interesse an NVIDIA-H200-Chips beflügelt chinesische Techriesen (finanzen.at)
27.11.25
|Aktien von BYD, Alibaba und Baidu im Minus: Pentagon warnt vor militärisch-ziviler Fusion (finanzen.at)
25.11.25
|Alibaba-Aktie schwächelt: Quartalsergebnis verschlechtert - Umsatz zieht an (finanzen.at)
24.11.25
|Ausblick: Alibaba-Aktie präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
15.11.25
|US-Regierung wirft Alibaba Unterstützung von Militäroperationen gegen die USA vor (Spiegel Online)
Analysen zu Alibaba
Aktien in diesem Artikel
|Alibaba
|151,20
|4,85%
