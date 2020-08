Alle HP-Aktien losgeschlagen: So investiert Carl Icahn im zweiten Quartal

Bei Carl Icahn lassen sich nur wenig Veränderungen im Vergleich zum Vorquartal feststellen. Doch eine der wichtigsten dürfte sein, dass der Starinvestor seine gesamten Anteile am PC-Hersteller HP veräußert hat.

Ein Blick in das 13F-Formular, das jeder Investor in den USA, der mehr als 100 Millionen US-Dollar verwaltet, offenlegen muss, zeigt, wie sich die Investmentlegende im zweiten Quartal 2020 positioniert hat. Welche Änderungen sich in seinem Portfolio im abgelaufenen Jahresviertel ergeben haben, erfahren Sie in unserem Ranking.

Redaktion finanzen.at