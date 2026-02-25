Allison Transmission legte Quartalsergebnis vor

Allison Transmission präsentierte am 23.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Allison Transmission im vergangenen Quartal 737,0 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Allison Transmission 796,0 Millionen USD umsetzen können.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 7,33 USD gegenüber 8,31 USD je Aktie im Vorjahr.

Gegenüber dem Vorjahr hat Allison Transmission im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 6,67 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,01 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 3,23 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

