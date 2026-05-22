Alpha Partners Technology Merger A legte Quartalsergebnis vor

Alpha Partners Technology Merger A lud am 20.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 0,55 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alpha Partners Technology Merger A noch ein Gewinn pro Aktie von -0,040 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at