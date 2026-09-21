Keep Aktie
WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
|
22.09.2026 01:00:00
Alphabet: Can AI, Cloud, and Moonshots Keep the Growth Engine Running?
Explore the exciting world of Alphabet (NASDAQ: GOOG) with our contributing expert analysts in this Motley Fool Scoreboard episode. Check out the video below to gain valuable insights into market trends and potential investment opportunities!
*Stock prices used were the prices of Jul. 22, 2026. The video was published on Sep. 21, 2026.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Keep Inc. Registered Shs Unitary
Analysen zu Keep Inc. Registered Shs Unitary
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|9 655,00
|0,99%
|Alphabet A (ex Google)
|309,80
|2,04%
|Alphabet C (ex Google)
|306,25
|2,19%
|Keep Inc. Registered Shs Unitary
|0,15
|3,57%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise gehen weiter zurück: ATX beendet Handel fester -- DAX geht erholt in den Feierabend -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen - Feiertagspause in Japan
Dem ATX zeigte sich zum Wochenstart mit Gewinnen. Der DAX verzeichnete ebenfalls Aufschläge. Die US-Börsen legten zu. Die Aktienmärkte in Asien zeigten mehrheitlich Gewinne.