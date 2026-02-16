Alphabet C Aktie

WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079

16.02.2026 14:58:21

Alphabet mischt mit Mega-Emission den Schweizer Markt auf

Nun sind die Hyperscalers in der Schweiz angekommen. Der US-Konzern Alphabet nimmt mit fünf Tranchen über 3 Milliarden Franken auf. Es handelt sich um die grösste Emission eines Auslandschuldners – und zugleich um eine Debütanleihe.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)

Analysen zu Alphabet C (ex Google)

12:27 Alphabet C Kaufen DZ BANK
20.01.26 Alphabet C Neutral UBS AG
20.11.25 Alphabet C Kaufen DZ BANK
30.10.25 Alphabet C Kaufen DZ BANK
27.10.25 Alphabet C Overweight JP Morgan Chase & Co.
