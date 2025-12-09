Fox Aktie
WKN DE: A2PF3T / ISIN: US35137L2043
|
09.12.2025 16:57:20
Alta Fox Capital Opens a Large $41 Million CarGurus Position
On Nov. 14, 2025, Alta Fox Capital Management, LLC disclosed a new position in CarGurus (NASDAQ:CARG), acquiring 1,098,700 shares valued at an estimated $40.90 million.According to a filing with the U.S. Securities and Exchange Commission filed on Nov. 14, 2025, Alta Fox Capital initiated a new position in CarGurus, purchasing 1,098,700 shares as of Sept. 30, 2025. The position was valued at $40.90 million as of the Sept. 30, 2025, reporting date, raising the fund’s total reportable U.S. equity holdings to 19 positions.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CarGurus Incmehr Nachrichten
|
05.11.25
|Ausblick: CarGurus mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
23.10.25
|Erste Schätzungen: CarGurus gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: CarGurus stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
23.07.25
|Erste Schätzungen: CarGurus präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu CarGurus Incmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Alta S.A.
|2,88
|0,00%
|CarGurus Inc
|31,60
|0,00%
|Fox Corp B
|53,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf Fed-Zinsentscheid: ATX vor ruhigem Start -- DAX etwas leichter erwartet -- Asiens Börsen uneins
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Mittwoch seitwärts, während der deutsche Leitindex mit leichten Verlusten erwartet wird. In Fernost weisen die wichtigsten Aktienmärkte zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.