Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
|
10.12.2025 22:21:56
Alta Fundamental Advisors Trims $13 Million Archer Aviation Position After Stock Hit 52-Week High
Alta Fundamental Advisers LLC disclosed a sale of 393,800 shares of Archer Aviation Inc., reducing its position by an estimated $5.97 million, per its Nov. 13, 2025, SEC filing.According to its SEC filing dated Nov. 13, 2025, Alta Fundamental Advisers reduced its stake in Archer Aviation (NYSE:ACHR) by 393,800 shares during the third quarter. This brought its total holdings to 1,338,833 shares, valued at $12.83 million at quarter-end. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!