Altice US a Aktie
WKN DE: A2DTR8 / ISIN: US02156K1034
|
26.11.2025 16:33:19
Altice USA bridles at an outbreak of creditor-on-creditor congeniality
Company says that bare-knuckle restructurings outside court, like the one it would like to achieve, are better for all partiesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Altice USA Inc Registered Shs -A-mehr Nachrichten
|
26.11.25
|Altice USA bridles at an outbreak of creditor-on-creditor congeniality (Financial Times)
|
26.11.25
|Altice USA bridles at an outbreak of creditor-on-creditor congeniality (Financial Times)
|
25.11.25
|Altice USA accuses creditors of forming ‘illegal cartel’ (Financial Times)
|
25.11.25
|Altice USA accuses creditors of forming ‘illegal cartel’ (Financial Times)
|
05.11.25
|Ausblick: Altice USA A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Altice USA A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Altice USA A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
24.07.25
|Erste Schätzungen: Altice USA A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)