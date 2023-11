AMAG-Aktie in Rot: Helmut Kaufmann wird neuer AMAG-Vorstandsvorsitzender

Kaufmann sei heute vom Aufsichtsrat per 1. Jänner 2024 zum neuen CEO des Unternehmens bestellt worden, teilte die AMAG am Mittwoch in einer Aussendung mit. Demnach läuft der Vertrag von Kaufmann, der bereits als Technikvorstand fungiert und diese Funktion auch weiterhin ausüben wird, bis Ende des Jahres 2026.

Zudem ist Claudia Trampitsch den Unternehmensangaben zufolge zur neuen Finanzvorständin der AMAG berufen worden. Trampitsch ist seit 2015 als Leiterin des Konzernrechnungswesens in der AMAG und seit 2018 zusätzlich als kaufmännische Geschäftsführerin tätig. Der Vertrag von Trampitsch beginnt ebenfalls im Jänner 2024 und läuft bis Ende 2026.

"Mit Helmut Kaufmann haben wir seit 16 Jahren einen sehr erfahrenen Manager im AMAG-Vorstand, der die strategische Entwicklung des Unternehmens als Technikvorstand maßgeblich mitgestaltet hat. (...) Mit der Ernennung von Claudia Trampitsch ist es zudem gelungen, eine kompetente und erfahrene Finanzvorständin zu gewinnen, die das Unternehmen bereits seit 2015 begleitet", kommentierte Herbert Ortner, Aufsichtsratsvorsitzender der AMAG, die Personalia.

Der derzeitige CEO, Gerald Mayer, gab zuletzt seinen Rücktritt bekannt. Er war seit 2007 im Vorstand und übte ab 2019 das Amt des Vorsitzenden aus.

AMAG-Aktien notieren im Wiener Handel zeitweise 2,87 Prozent tiefer bei 27,10 Euro.

tpo/cri

(APA)