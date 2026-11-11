Amarin Corporation PLCShs Aktie
WKN DE: 887525 / ISIN: US0231111073
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11.11.2026 23:15:02
Amarin: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 28, 2026, Amarin (NASDAQ:AMRN) announced its return to profitability following corporate restructuring and reduced operating expenses. The cardiovascular drug maker generated $9 million in operating cash flow through its existing international distribution partnerships across Europe.
Three takeaways from management's comments highlight where the business is headed.
Amarin reduced operating expenses nearly by half after streamlining its business. It generated $9 million in operating cash flow during the quarter, helping deliver $245,000 in net income despite price pressure from U.S. generic competitors.
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