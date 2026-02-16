NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
16.02.2026 10:06:00
Amazon Now Owns Shares of Wall Street's Hottest Quantum Computing Stock
Data is the fuel that keeps Wall Street's engine turning. Unfortunately, the sheer amount of data released by public companies and the U.S. government can sometimes be impossible for investors to digest. It means something of importance can easily fall through the cracks.For instance, last week marked the deadline for institutional investors with at least $100 million in assets under management to file Form 13F with the Securities and Exchange Commission. A 13F is filed no later than 45 calendar days following the end of a quarter and provides a concise snapshot of the stocks Wall Street's savviest money managers have been buying and selling.What you might not realize is that this filing requirement also applies to some of Wall Street's most influential businesses.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
