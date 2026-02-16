NOW Aktie

WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003

16.02.2026 10:06:00

Amazon Now Owns Shares of Wall Street's Hottest Quantum Computing Stock

Data is the fuel that keeps Wall Street's engine turning. Unfortunately, the sheer amount of data released by public companies and the U.S. government can sometimes be impossible for investors to digest. It means something of importance can easily fall through the cracks.For instance, last week marked the deadline for institutional investors with at least $100 million in assets under management to file Form 13F with the Securities and Exchange Commission. A 13F is filed no later than 45 calendar days following the end of a quarter and provides a concise snapshot of the stocks Wall Street's savviest money managers have been buying and selling.What you might not realize is that this filing requirement also applies to some of Wall Street's most influential businesses.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Quantum Computing Inc Registered Shs

Analysen zu NOW Inc When Issued

Aktien in diesem Artikel

Amazon 168,52 0,79% Amazon
NOW Inc When Issued 13,70 -0,72% NOW Inc When Issued
Quantum Computing Inc Registered Shs 8,47 3,42% Quantum Computing Inc Registered Shs

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

ATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

