OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
29.01.2026 23:28:29
Amazon Targeting $50 Billion For OpenAI Investment
Amazon Targeting $50 Billion For OpenAI Investment originally appeared on Benzinga.com.
Nachrichten zu Amazon
30.01.26
|OpenAI: Amazon will mit bis zu 50 Milliarden Dollar bei ChatGPT einsteigen (Spiegel Online)
29.01.26
|Börse New York: Dow Jones liegt am Donnerstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
29.01.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones verliert am Mittag (finanzen.at)
29.01.26
|Börse New York: Dow Jones beginnt die Donnerstagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
29.01.26
|OpenAI in talks to raise $40bn in investments from Nvidia, Amazon and Microsoft (Financial Times)
28.01.26
|Amazon schließt kassenlose Supermärkte (Spiegel Online)
28.01.26
|Amazon-Aktie verliert: Großangelegter Stellenabbau (dpa-AFX)
28.01.26
|ROUNDUP: Amazon macht Mini-Supermärkte ohne Kassen dicht (dpa-AFX)
Analysen zu OpenAI
Aktien in diesem Artikel
|201,55
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.