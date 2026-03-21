Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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21.03.2026 17:09:00
Amazon will sich offenbar wieder an einem Smartphone versuchen
E-Commerce-Gigant Amazon hat offenbar wieder Pläne für ein eigenes Smartphone. Ein erstes Modell vor über einer Dekade floppte.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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