Blick in die Bücher 06.11.2025 17:07:00

AMC-Aktie trotzdem fester: Meme-Unternehmen bleibt hinter Erwartungen zurück

AMC-Aktie trotzdem fester: Meme-Unternehmen bleibt hinter Erwartungen zurück

Zur Wochenmitte wurde es spannend für Anleger von AMC Entertainment. Das Unternehmen hat seine Zahlen für das abgelaufene Quartal vorgestellt.

Im dritten Jahresviertel 2025 hat AMC Entertainment einen Verlust je Aktie in Höhe von 0,58 US-Dollar verkraften müssen, nachdem im Vorjahresquartal noch -0,060 US-Dollar vermeldet worden waren. Damit enttäuschte AMC die Analysten, die im Schnitt ein EPS von -0,189 US-Dollar erwartet hatten.

Auch auf der Umsatzseite konnte die Meme-Aktie nicht glänzen: Nachdem in Q3 2024 noch 1,349 Milliarden US-Dollar umgesetzt worden waren, kam das Unternehmen im dritten Geschäftsviertel dieses Jahres nur noch auf 1,300 Milliarden US-Dollar. Experten hatten allerdings mit einem noch geringeren Umsatz in Höhe von 1,23 Milliarden US-Dollar gerechnet.

An der NYSE schicken die Anleger die AMC-Aktie zeitweise um 4,00 Prozent nach oben auf 2,6000 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

