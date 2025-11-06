AMC Entertainment Holdings Aktie
WKN DE: A3D7MZ / ISIN: US00165C3025
|Blick in die Bücher
|
06.11.2025 17:07:00
AMC-Aktie trotzdem fester: Meme-Unternehmen bleibt hinter Erwartungen zurück
Im dritten Jahresviertel 2025 hat AMC Entertainment einen Verlust je Aktie in Höhe von 0,58 US-Dollar verkraften müssen, nachdem im Vorjahresquartal noch -0,060 US-Dollar vermeldet worden waren. Damit enttäuschte AMC die Analysten, die im Schnitt ein EPS von -0,189 US-Dollar erwartet hatten.
Auch auf der Umsatzseite konnte die Meme-Aktie nicht glänzen: Nachdem in Q3 2024 noch 1,349 Milliarden US-Dollar umgesetzt worden waren, kam das Unternehmen im dritten Geschäftsviertel dieses Jahres nur noch auf 1,300 Milliarden US-Dollar. Experten hatten allerdings mit einem noch geringeren Umsatz in Höhe von 1,23 Milliarden US-Dollar gerechnet.
An der NYSE schicken die Anleger die AMC-Aktie zeitweise um 4,00 Prozent nach oben auf 2,6000 US-Dollar.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Ian Dewar Photography / Shutterstock.com,Elnur / Shutterstock.com
