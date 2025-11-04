AMC Entertainment Holdings Aktie

AMC Entertainment Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D7MZ / ISIN: US00165C3025

<
04.11.2025 07:01:06

Ausblick: AMC Entertainment präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

AMC Entertainment wird am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,189 USD. Dies würde einen Verlust von 215,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem AMC Entertainment -0,060 USD je Aktie vermeldete.

Im abgelaufenen Quartal soll AMC Entertainment nach den Prognosen von 8 Analysten im Schnitt 1,23 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 8,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,35 Milliarden USD umgesetzt worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,667 USD je Aktie, gegenüber -1,060 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 4,97 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 4,64 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu AMC Entertainment Holdings

Analysen zu AMC Entertainment Holdings

Aktien in diesem Artikel

AMC Entertainment Holdings 2,21 -0,32% AMC Entertainment Holdings

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November -- US-Börsen zum Handelsende uneins -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich. Die US-Börsen wiesen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

