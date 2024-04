AMD- und Intel-Aktien fallen: Chinesische Telekomkonzerne sollen US-Chips meiden

So geben die Aktien der Chipkonzerne Intel und AMD deutlich ab. Hintergrund der Kursverluste ist ein Bericht des "Wall Street Journal", wonach chinesische Telekomkonzerne auf Geheiß der Regierung des Landes mittelfristig keine Computerchips aus dem Ausland mehr nutzen sollen. Beamte der größten Telekommunikationsanbieter des Landes wurden demnach angewiesen, die Nutzung ausländischer Prozessoren bis 2027 auslaufen zu lassen. Ebenfalls forderte die chinesische Regierung die staatlichen Mobilfunkbetreiber dazu auf, ihre Netze auf das Vorhandensein ausländischer Halbleiter zu prüfen und Zeitpläne für den Austausch zu erstellen.

Branchenexperten warnen vor negativen Auswirkungen

Branchenexperten zufolge könnten Intel und AMD am stärksten von dieser Maßnahme betroffen sein, so das "Wall Street Journal". Diese Unternehmen sind führend in der Herstellung von CPUs, die in den Servern von Mobilfunkbetreibern eingesetzt werden. Darüber hinaus könnten auch andere Firmen, die Komponenten für die Mobilfunkinfrastruktur liefern, negative Auswirkungen spüren. Allgemein steht fest: Der Technologiekrieg zwischen China und den USA wird mit Hochdruck weitergeführt, was den US-Halbleitersektor weiterhin belasten dürfte. Laut einem von der Deutsche Presse-Agentur befragten Branchenexperten seien die jüngsten Anordnungen der chinesischen Regierung aber lediglich eine Erweiterung dessen, was im Grunde schon bekannt sei.

Anleger nicht begeistert

Die Anleger reagieren verschnupft auf die Nachricht. Bei Intel und AMD zeigt sich jeweils ein hoher Abgabedruck: Im NASDAQ-Handel verlieren die Papiere von AMD zeitweise 3,95 Prozent auf 163,74 US-Dollar. Die Intel-Anteilsscheine verlieren daneben 3,18 Prozent auf 36,44 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at / dpa-AFX