American Assets Trust Aktie
WKN DE: A1H59V / ISIN: US0240131047
|
04.02.2026 05:43:37
American Assets Trust, Inc. Bottom Line Declines In Q4
(RTTNews) - American Assets Trust, Inc. (AAT) announced a profit for fourth quarter that Dropped, from last year
The company's bottom line totaled $3.15 million, or $0.05 per share. This compares with $8.98 million, or $0.15 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 3.0% to $110.09 million from $113.46 million last year.
American Assets Trust, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $3.15 Mln. vs. $8.98 Mln. last year. -EPS: $0.05 vs. $0.15 last year. -Revenue: $110.09 Mln vs. $113.46 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu American Assets Trust Inc.
|
02.02.26
|Ausblick: American Assets Trust mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
19.01.26
|Erste Schätzungen: American Assets Trust stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
27.10.25
|Ausblick: American Assets Trust vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
14.10.25
|Erste Schätzungen: American Assets Trust stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu American Assets Trust Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|American Assets Trust Inc.
|18,78
|3,87%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEZB-Zinsentscheid im Blick: Dow leichter erwartet -- ATX schwächer -- DAX rutscht ab -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt stecken Verluste ein. Der Dow zeigt sich erneut mit Abgaben. Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.