American Financial Group Aktie
WKN: 894969 / ISIN: US0259321042
|
03.02.2026 23:10:06
American Financial Group Bottom Line Climbs In Q4
(RTTNews) - American Financial Group (AFG) revealed a profit for its fourth quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $299 million, or $3.58 per share. This compares with $255 million, or $3.03 per share, last year.
Excluding items, American Financial Group reported adjusted earnings of $305 million or $3.65 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 4.0% to $2.063 billion from $2.149 billion last year.
American Financial Group earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $299 Mln. vs. $255 Mln. last year. -EPS: $3.58 vs. $3.03 last year. -Revenue: $2.063 Bln vs. $2.149 Bln last year.
Analysen zu American Financial Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|American Financial Group Inc.
|106,00
|-0,93%
