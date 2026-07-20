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20.07.2026 06:31:29
Ames National legte Quartalsergebnis vor
Ames National stellte am 17.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS lag bei 0,67 USD. Im letzten Jahr hatte Ames National einen Gewinn von 0,510 USD je Aktie eingefahren.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 26,0 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 24,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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