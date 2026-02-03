Ametek Aktie

Ametek für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 908668 / ISIN: US0311001004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.02.2026 13:03:42

Ametek Inc. Bottom Line Climbs In Q4

(RTTNews) - Ametek Inc. (AME) announced a profit for its fourth quarter that Increases, from last year

The company's bottom line came in at $398.601 million, or $1.73 per share. This compares with $387.257 million, or $1.67 per share, last year.

Excluding items, Ametek Inc. reported adjusted earnings of $2.01 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 13.5% to $1.998 billion from $1.761 billion last year.

Ametek Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $398.601 Mln. vs. $387.257 Mln. last year. -EPS: $1.73 vs. $1.67 last year. -Revenue: $1.998 Bln vs. $1.761 Bln last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Ametek Inc.

mehr Nachrichten