11.02.2026 06:31:28
Amifa: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Amifa hat sich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 77,76 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 19,91 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Das vergangene Quartal hat Amifa mit einem Umsatz von insgesamt 2,83 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,86 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 1,36 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
