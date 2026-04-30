Amphenol Aktie
WKN DE: 882749 / ISIN: US0320951017
|
30.04.2026 17:54:13
Amphenol (APH) Q1 2026 Earnings Transcript
Image source: The Motley Fool.Wednesday, April 29, 2026 at 1 p.m. ETNeed a quote from a Motley Fool analyst? Email pr@fool.comContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amphenol Corp.
|
29.04.26
|S&P 500-Wert Amphenol-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amphenol von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
28.04.26
|Ausblick: Amphenol zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.04.26
|S&P 500-Titel Amphenol-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amphenol von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
15.04.26
|S&P 500-Wert Amphenol-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Amphenol-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
15.04.26
|Erste Schätzungen: Amphenol legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
08.04.26
|S&P 500-Papier Amphenol-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amphenol-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
01.04.26
|S&P 500-Papier Amphenol-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amphenol von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
25.03.26
|S&P 500-Wert Amphenol-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amphenol von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Amphenol Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Amphenol Corp.
|125,32
|-0,84%