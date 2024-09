ams-OSRAM-Aktie zieht kräftig an: Finanzchef sieht ams-OSRAM finanziell stabilisiert

ams-OSRAM steht finanziell gut da", sagte Rainer Irle der Zeitung "Finanz und Wirtschaft" in einem am Dienstag veröffentlichten Interview. Die Kapitalerhöhung im Vorjahr habe wesentlich dazu beigetragen, die Schulden zu senken und jährlich 80 bis 100 Mio. Euro Zinszahlungen zu sparen. Eine weitere Kapitalerhöhung sei derzeit "sicher kein Thema", sagte Irle.

An der Schweizer Börse SIX stieg die ams-OSRAM-Aktie am Mittwoch um 5,88 Prozent und schloss bei 0,8962 Franken.

