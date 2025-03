ANALYSE-FLASH: Baader Bank senkt Puma auf 'Add' - Ziel runter auf 25 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat Puma (PUMA SE) nach Jahreszahlen von "Buy" auf "Add" abgestuft und das Kursziel von 40 auf 25 Euro gesenkt. Der Ausblick des Sportartikelherstellers auf das neue Jahr falle enttäuschend aus und impliziere ein sehr schwaches erstes Quartal, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sei von den Ausführungen des Managements einigermaßen verdutzt und kürzte nun seine Umsatz- sowie Gewinnschätzungen für dieses und kommendes Jahr. Sie lägen damit weiterhin unter den Konsenserwartungen. Außerdem sieht Bosse die mittelfristigen Margenziele in Gefahr./niw/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2025 / 13:41 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------