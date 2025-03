ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Puma von 43,90 auf 19,50 Euro eingestampft und die Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. "Die schwerste Zeit ist noch nicht vorbei", schrieb Analyst Robert Krankowski am Donnerstagabend mit Blick auf Kurshalbierung und massiv gesunkene Schätzungen infolge trister Resultate des Sportwarenkonzerns. Die jüngsten Geschäftszahlen sprächen für nochmals immense Korrekturrisiken für die Markterwartungen. Es sei noch nicht zu spät für eine Verkaufsempfehlung, da die Herzogenauracher noch nicht in einer Trendwende angekommen seien./ag/mis



