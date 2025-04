FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Puma mit Blick auf den angekündigten Chefwechsel auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Für den Aktienkurs sehe er das positiv, da die Investoren etwas den Glauben an die Strategie des scheidenden Konzernlenkers Arne Freundt verloren hätten, schrieb Analyst Adam Cochrane in einer am Freitag vorliegenden Reaktion. Bei der künftigen strategischen Ausrichtung unter dem Nachfolger Arthur Hoeld - bis vergangenen Oktober Vertriebsvorstand bei Konkurrent Adidas - dürfte es darum gehen, die niedrigere relative Preisposition von Puma im Markt zu akzeptieren und sich darauf zu konzentrieren./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2025 / 07:56 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET





