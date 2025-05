NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Puma vor Zahlen zum ersten Quartal von 26 auf 25 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Es bestehe ein Risiko, dass der Lifestyle-Konzern die Jahresziele kappe, schrieb Piral Dadhania in einem Ausblick am Dienstag. Grund seien die US-Importzölle. Die Konsensschätzungen für das zweite Halbjahr erschienen ihm hoch, hier könne es bei Umsatz und Ergebnis Kürzungen geben./rob/bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2025 / 17:39 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2025 / 00:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.