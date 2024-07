ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Alphabet A-Aktie auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für die Alphabet A-Aktie (Alphabet A (ex Google)) auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 US-Dollar belassen. Die Google-Mutter habe ein starkes zweites Quartal hinter sich, schrieb Analyst Ross Sandler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Jedoch lasse die weitere Margenentwicklung den Markt ins Abseits laufen. Langfristig bleibe das Bild für Alphabet ausgesprochen freundlich./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2024 / 00:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2024 / 00:52 / GMT

