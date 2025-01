ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die A-Aktie des Google-Mutterkonzerns Alphabet von 192 auf 211 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Stephen Ju gab in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie einen Ausblick auf das vierte Quartal von Internet-Konzernen, deren Geschäft stark von Online-Werbung abhängt. Er geht davon aus, dass das Schlussquartal in der Branche optimistisch stimmt für das Jahr 2025. Seine Bewertungsmodelle erstrecken sich nun bis ins vierte Quartal 2026./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2025 / 23:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2025 / 23:50 / GMT



