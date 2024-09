ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Delivery Hero auf 'Outperform' - Ziel 59 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 59 Euro auf "Outperform" belassen. Die Präsentation zu Talabat enthalte einige neue Daten zur Tochter aus den Emiraten, die demnächst an die Börse gehen soll, schrieb Analystin Annick Maas am Donnerstagmorgen. Sie zeige insbesondere die Stärke und Aktivität des Kundenstamms und sende damit auch ein positives Signal für die gesamte Branche der Essenslieferanten./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2024 / 07:51 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2024 / 07:51 / UTC

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------