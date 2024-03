ANALYSE-FLASH: Citigroup nimmt Novo Nordisk mit 'Buy' wieder auf

LONDON (dpa-AFX) - Die US-Bank Citigroup hat Novo Nordisk mit "Buy" und einem Kursziel von 975 dänischen Kronen wieder in die Bewertung aufgenommen. Es sei schwer, nicht positiv für die Aktie des dänischen Arzneimittelherstellers gestimmt zu sein, schrieb Analyst Peter Verdult in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er begründete dies unter anderem mit anstehenden Studiendaten zu den Diät- und Diabetesmitteln Wegovy und Ozempic sowie einer voraussichtlichen Beschleunigung der Gewinndynamik. Zudem dürfte der Kapitalmarkttag zeigen, dass der Markt die Ambitionen des Konzerns unterschätze, sein Angebot bei den GLP-1-Medikamenten hochzufahren und dabei Skaleneffekte zu erzielen./tav/gl

die weiteren Daten mit den Diabetes- und Diätmitteln Ozempic und Wegovy unterschätze, aber auch die Ambitionen, prdte /tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2024 / 01:32 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 01:32 / ET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------