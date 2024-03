ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk nach einer Kapitalmarktveranstaltung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 795 dänischen Kronen belassen. Im Fokus habe das Abnehmpräparat Amycretin gestanden, schrieb Analyst Jo Walton in einer am Montag vorliegenden Studie. Bei einer Verabreichung des Mittels an 16 Personen hätten diese bis zur 12. Woche im Schnitt gut 13 Prozent Gewicht verloren. Angaben zur Verträglichkeit, Sicherheit und Dosierung hätten die Dänen nicht gemacht./bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2024 / 00:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2024 / 00:56 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.