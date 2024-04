NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Outperform" mit einem Kursziel von 560 dänischen Kronen belassen. Der Aktienkurs des Pharmakonzerns sei durch den Erfolg im Bereich Diabetes und Fettleibigkeit angetrieben worden, schrieb Analyst Florent Cespedes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In drei Jahren sei der Kurs um 300 Prozent gestiegen. Allerdings sei Novo Nordisk stark abhängig von Semaglutid (GLP-1). Es dürfte 80 Prozent des mittelfristigen Wachstums ausmachen./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2024 / 00:14 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2024 / 15:31 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.