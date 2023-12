NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Underperform" mit einem Kursziel von 430 dänischen Kronen belassen. Mit dem starken Start des Appetitzüglers Zepbound vom US-Konzern Lilly intensiviere sich der Wettbewerb für die Dänen, schrieb Analyst Brian Balchin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Mittel der Amerikaner sei in den ersten vier Wochen deutlich häufiger verschrieben worden als Wegovy von Novo Nordisk seinerzeit zum Marktstart vor zwei Jahren. Allerdings müsse beachtet werden, dass die Nachfrage seit 2021 auch stark gestiegen sei und diese durch Lieferengpässe noch befeuert werde./tav/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2023 / 05:52 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2023 / 05:52 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.