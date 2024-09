ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank belässt BAT auf 'Buy' - Ziel 3500 Pence

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für British American Tobacco (BAT) (BAT) auf "Buy" mit einem Kursziel von 3500 Pence belassen. Der Tabakkonzern habe eine Zusammenfassung der Fortschritte abgegeben, was die Vision einer künftigen Welt ohne Rauchen betrifft, schrieb Analyst Damian McNeela in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. BAT treibe die Diskussion voran und stelle sich der öffentlichen Kritik. Dies sei ein klarer Kurswechsel./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2024 / 08:00 / CET

