ANALYSE-FLASH: Hauck Aufhäuser senkt Bertrandt auf 'Hold' - kappt Ziel drastisch

HAMBURG (dpa-AFX) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Bertrandt von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel drastisch von 84 auf 34 Euro gesenkt. Der jüngste Kurseinbruch der Aktien des Ingenieurdienstleisters für die Auto- und Flugzeugindustrie spiegele einen grundlegenden Wandel in der Automobilindustrie wider, schrieb Analyst Christian Glowa in einer am Montag vorliegenden Studie. Dort stellten die nachhaltig enttäuschenden Verkäufe von Elektrofahrzeugen die Elektrofahrzeugstrategie der Hersteller auf die Probe. Die Aktie von Bertrandt sei kurzfristig möglicherweise "totes Geld". Er hält unter anderem das Ebit-Margenziel für das Geschäftsjahr 2023/24 für gefährdet./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2024 / 07:58 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2024 / 08:15 / MESZ

