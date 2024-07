ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt ASML auf 'Buy' - Ziel 1260 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ASML (ASML NV) nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1260 Euro belassen. Die wichtigsten Kennziffern - Umsatz, Bruttomarge und Ergebnis je Aktie im zweiten Quartal - seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Janardan Menon in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Der Auftragseingang dagegen habe zwar über der Konsensschätzung gelegen, seine Prognose aber getroffen./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2024 / 01:54 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2024 / 01:54 / ET

