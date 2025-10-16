ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
ASML NV Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ASML nach Zahlen zum dritten Quartal von 900 auf 1000 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ausrüster für die Halbleiterbranche habe ein solides Quartal hinter sich, schrieb Robert Sanders in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Summe der Bestellungen habe die Konsensschätzungen übertroffen. Die Aufträge dürften auch im Schlussquartal weiter zulegen./bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
ASML NV
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
1 000,00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
883,40 €
Abst. Kursziel*:
13,20%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
872,50 €
Abst. Kursziel aktuell:
14,61%
Analyst Name::
Robert Sanders
KGV*:
|ASML NV
|874,30
|1,17%
