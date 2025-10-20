ASML NV Aktie

883,50EUR 3,00EUR 0,34%
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

20.10.2025 12:35:26

ASML NV Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML auf "Buy" mit einem Kursziel von 1000 Euro belassen. Ein vorsichtig positiver Ausblick signalisiere einen Wendepunkt beim Ausrüster der Halbleiterbranche, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 17:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 17:02 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASML NV Buy
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
1 000,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
882,70 € 		Abst. Kursziel*:
13,29%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
883,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13,19%
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

