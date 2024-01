ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Shell auf 'Buy' - Ziel 3000 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Shell (Shell (ex Royal Dutch Shell)) nach einem Zwischenbericht auf "Buy" mit einem Kursziel von 3000 Pence belassen. Trotz einer guten Entwicklung im Öl - und Gasgeschäft dürften sich die Anleger auf den trüben Cashflow-Ausblick des Energiekonzerns fokussieren, schrieb Analyst Giacomo Romeo in einer am Montag vorliegenden ersten Reaktion./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2024 / 03:24 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2024 / 03:24 / ET

