Optimismus in Europa: STOXX 50 beendet den Montagshandel in der Gewinnzone

Der STOXX 50 tendierte im STOXX-Handel zum Handelsschluss um 0,32 Prozent stärker bei 4 798,86 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,186 Prozent auf 4 792,65 Punkte an der Kurstafel, nach 4 783,74 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 780,52 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 799,68 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, bei 4 605,20 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, stand der STOXX 50 bei 4 510,26 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, wurde der STOXX 50 mit 4 438,96 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 10,60 Prozent. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 4 826,72 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 921,71 Punkten.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit UniCredit (+ 2,33 Prozent auf 62,70 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 2,20 Prozent auf 5,57 EUR), Enel (+ 1,55 Prozent auf 8,57 EUR), Siemens (+ 1,31 Prozent auf 246,80 EUR) und GSK (+ 1,23 Prozent auf 16,40 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Rheinmetall (-1,84 Prozent auf 1 731,50 EUR), Diageo (-1,44 Prozent auf 17,85 GBP), Roche (-1,40 Prozent auf 267,40 CHF), Novartis (-0,88 Prozent auf 103,16 CHF) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,67 Prozent auf 28,32 GBP).

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die HSBC-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 17 229 454 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 346,670 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Werte auf

In diesem Jahr verzeichnet die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. BNP Paribas lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,27 Prozent.

