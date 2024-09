ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Brenntag auf 'Underweight' - Ziel 60 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Brenntag (Brenntag SE) nach einem Gespräch mit dem Konzernchef auf "Underweight" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Wie Analyst Chetan Udeshi in einer am Freitag vorliegenden Studie schrieb, betonte Christian Kohlpaintner, dass das Modell des Vollsortimentshändlers für Grund- und Spezialchemikalien heute nicht mehr effektiv sei. Die Branche habe sich weiterentwickelt. Deshalb verfolge Brenntag mit großem Aufwand das Ziel, die Geschäftsbereiche funktional und rechtlich zu trennen./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2024 / 20:05 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.09.2024 / 00:15 / BST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------